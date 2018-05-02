Роман Власов: "Пора переходить на уровень трехкратного чемпиона"

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов, завоевавший золото домашнего чемпионата Европы, сказал, что самыми памятными для него являются победы на Играх в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 77 кг, ставит перед собой цель стать трехкратным победителем Олимпиад, а также чемпионатов мира и Европы.

– У вас множество побед на самых больших турнирах. Какая из них запомнилась особенно?

– Самые яркие победы – олимпийские, потому что это войдет в историю, это на всю жизнь. Не менее приятно побеждать после поражений: в 2014 году я проиграл чемпионат мира в Ташкенте, после этого очень тяжело было и очень важно победить в 2015-м в Лас-Вегасе. Когда ты проигрываешь, то теряешь уверенность в себе.

– Какое место займет эта золотая медаль в Каспийске?

– В моей копилке каждой из золотых медалей было по две: олимпийские медали с Лондона и Рио-де-Жанейро, две золотые медали чемпионатов мира и две – чемпионатов Европы. Пора переходить на уровень трехкратного, побеждать в третий раз. Ведь бог любит троицу. Будем пополнять копилку – дай бог, на чемпионате мира и Олимпийских играх. (Михаил ПОТАПОВ)

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