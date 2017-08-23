Роман Власов: "Это не та борьба, которую хотят видеть зрители"

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, потерпевший поражение в стартовой схватке на чемпионате мира в Париже, в интервью "СЭ" отметил, что пошел на эксперимент с весом из-за Олимпиады. Россиянин, дебютировавший в новой весовой категории (до 80 кг), в отборочном раунде уступил азербайджанцу Эльвину Мурсалиеву.

- То, что на этот раз вы проиграли, не поколебало вашей уверенности в том, что переход в более тяжелый вес был разумным решением?

- Это, безусловно, был своего рода эксперимент, но я исходил из того, что категория 80 кг станет олимпийской. Опять же, не приходится гонять вес, а это сильно помогает сохранить свежесть и желание бороться. В послеолимпийский сезон это важно. Я замечательно себя чувствовал, со всеми боролся, и порой вообще не замечал, что соревнуюсь с более тяжелыми соперниками. В принципе новые олимпийские категории будут разыгрываться уже в следующем году, на днях Международная федерация борьбы проведет заседание по этому вопросу. Кто-то говорит, что это будет 77 или 76 кг, и я, разумеется, буду бороться в том весе, который станет олимпийским. Но даже не это главное.

- А что?

- То, что вернут партер. Сами видите, во что превращается борьба, когда исход поединка целиком и полностью в руках судей. Это не та борьба, которую хотели бы видеть зрители. Тем более, что работа в партере у российских борцов сильная сторона. У меня в том числе. Так что будем восстанавливать партер и заодно исправлять ошибки в стойке. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полное интервью Романа Власова