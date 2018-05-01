Роман Власов: "Для меня было принципиально победить на чемпионате Европы, поскольку чемпионат мира проиграл"

Двукратный победитель Олимпийских игр россиянин Роман Власов подчеркнул, что для него было принципиально выиграть чемпионат Европы. В финальном поединке в весе до 77 кг Власов победил серба Виктора Немеша.

- Я знал, что финальная встреча будет тяжелой, потому что соперник является действующим чемпионом мира, - цитирует "Р-Спорт" Власова. - Сегодня он является лидером в этом весе, и я ждал хороший бой. Я очень сильно готовился к чемпионату Европы, для меня было принципиально одержать победу, так как чемпионат мира я проиграл - в весе до 80 килограммов, в котором пробовал свои силы. И, соответственно, я очень хотел реабилитироваться.

Тем более что мне здесь удалось выиграть в полуфинале у своего обидчика по чемпионату мира - азербайджанца Эльвина Мурсалиева. Я очень рад, что у меня все получилось, к тому же на домашней территории, на территории борцов.