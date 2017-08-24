Партер в греко-римскую борьбу будет возвращен с января 2018 года

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что бюро Объединенного мира борьбы (UWW) в четверг приняло решение об изменениях в правилах, согласно которым в греко-римской борьбе будет возвращена постановка спортсменов в партер. Постановление вступит в силу с января 2018 года.

- Сегодня на заседании бюро Объединенного мира борьбы принято важное решение о том, что в греко-римской борьбе будет возвращен партер, - приводит "Р-Спорт" слова Мамиашвили. - Это решение вступает в силу с января следующего года.