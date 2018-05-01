Оздоев завоевал серебро на домашнем чемпионате Европы

Российский борец греко-римского стиля Бекхан Оздоев, выступающий в весовой категории до 87 кг, проиграл в финале чемпионата Европы, который проходит в Каспийске. В решающем поединке он уступил грузину Роберти Коблиашвили (2:3). Бронзовыми призерами стали немец Денис Кудла и швед Кристофер Берг.

Российский борец греко-римского стиля Заур Кабалоев стал бронзовым призером в весе до 63 кг, победив в малом финале болгарина Николая Вичева (9:0). Еще одну бронзу получил молдаванин Дониор Исламов. Золото в этом весе получил румын Михай Михут, победивший норвежца Стига-Андре Берге (3:2).

В весе до 55 кг россиянин Василий Топоев занял пятое место. Певенствовал Елданиз Азизли из Азербайджана, победивший эстонца Хелари Маигисалу (8:0). Бронзовые медали получили грузин Нузгар Цурцумия, победивший Топоева, и Экрем Озтюрк из Турции.