Михаил Мамиашвили: "Труд Суркова достоин подражания"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили похвалил Артема Суркова за самоотдачу на чемпионате Европы. В финальном поединке в весе до 66 кг россиянин со счетом 12:1 одолел олимпийского чемпиона Рио Давора Штефанека.

- Сурков выложился и полностью реализовал все, над чем работал, да еще и с запасом. Такой труд достоин подражания, хотя я понимаю, что до такого состояния себя довести очень трудно. Куда легче проиграть, а потом искать виноватых и делать заявления, - цитирует ТАСС Мамиашвили. - Мастерство жить по принципу "умри, но сделай" дается только через кровь и пот, через жуткую ненависть к тренеру, который заставляет работать уже тогда, когда сил уже не остается. Все это проходили, я в том числе.

Артем и вся команда сейчас только в начале пути к Олимпийским играм в Токио. Но, как показывает жизнь, путь этот очень короток. Я от всей души желаю ему здоровья и надеюсь, что на его успехи все-таки обратят внимание в родном Саранске, поскольку знаю, что у парня не самые лучшие социальные условия.