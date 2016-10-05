Михаил Мамиашвили: "Отмену партера в греко-римской борьбе протестируют на ближайших турнирах"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и глава технического комитета Объединенного мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили заявил, что изменение правил в греко-римской борьбе после решения UWW отменить партер еще будет тестироваться на ближайших турнирах. После Олимпийских игр-2016 бюро UWW приняло решение проводить турниры по греко-римской борьбе по новым правилам. В соревнованиях на всех уровнях отменена постановка в партер за пассивное ведение боя: теперь борец сначала получает предупреждения, а следом – технический балл в пользу соперника.

– Вы знаете мою позицию и позицию большинства по этому вопросу, ведь это уже было, – цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. – Мы сейчас проведем тщательный анализ, будет несколько турниров, на которых будет опробована другая позиция. Думаю, что в ближайшее время будет принято окончательное решение, на основе анализа тех мероприятий, которые будут проведены в ближайшее время.