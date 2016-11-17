20:10 | БОРЬБА — Греко-римская

Хасан Бароев: "Я не употреблял допинг. Не знаю, в чем содержится туринабол"

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Олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борьбе Хасан Бароев не собирается судиться с Международным олимпийским комитетом (МОК), который лишил его серебра Игр-2008 из-за положительной допинг-пробы. После перепроверки допинг-проб в организме спортсмена обнаружен запрещенный стероид туринабол. 

Я не собираюсь ни с кем судиться - не вижу в этом смысла, - цитирует ТАСС Бароева. - И оправдываться мне не в чем, я не употреблял допинг. И в каких веществах содержится туринабол, не знаю. Но многих из российских спортсменов обвиняют именно в употреблении этого вещества.

Когда начались нападки и обвинения на российский спорт, мне пришло письмо, в котором мне сообщили, что подозревают в употреблении допинга. Я не стал бодаться, не собираюсь и сейчас - перед борцовским сообществом моя совесть чиста.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3793425

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