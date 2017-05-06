Гоги Когуашвили: "О завершении тренерской карьеры пока не думаю"

Собеседником обозревателя "СЭ" Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стал главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. Специалист подчеркнул, что пока не думает о завершении тренерской карьеры.

– Не боитесь момента, когда карьеру тренера придется завершить?

– Вот к этому я отношусь философски. Я – не Кощей Бессмертный. Всему в этой жизни свое время. Но сейчас об этом не думаю. За те одиннадцать лет, что я руковожу сборной, у нас случались не самые выдающиеся выступления, но мы не проиграли ни одного чемпионата Европы ни по очкам, ни по завоеванным медалям. На чемпионатах мира уступили по очкам всего два раза, но никогда не возвращались без золота. Главным же показателем считаю то, что с трех Олимпиад мы привезли семь золотых медалей.

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