Евлоев завоевал золото ЧМ в греко-римской борьбе. Россия повторила рекорд страны!

Российский борец Муса Евлоев стал чемпионом мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финале чемпионата мира в Будапеште (Венгрия) он победил представителя Болгарии Кирилла Милова со счетом 7:2. Бронзу завоевали серб Михаил Каджала и иранец Махди Алиярифейзабади.

В активе россиян на ЧМ-2018 по греко-римской борьбе пять золотых медалей. Ранее чемпионами стали "классики" Сергей Емелин, Степан Марянян, Артем Сурков и Сергей Семенов.

Это повторение рекорда страны на чемпионате мира-1994.