Это сенсация! Российские "классики" впервые за 20 лет взяли три золота на ЧМ!

Россиянин Артем Сурков завоевал золото чемпионата мира по борьбе в Будапеште в весовой категории 67 кг. В финале борец греко-римского стиля победил действующего олимпийского чемпиона, чемпиона мира-2014 серба Давора Штефанека (7:0).

Сурков уже побеждал Стефанека в финале чемпионата Европы-2018 в Сербии, но взять реванш титулованному спортсмену не удалось.

Ранее золото в греко-римской борьбе также завоевали Сергей Емелин и Степан Маранян.

Отметим, что российские "классики" уже показали лучший результат на чемпионатах мира с 1998 года, когда было завоевано 4 золотых медали. При этом 28 октября еще три российских спортсмена поборются в финалах своих весовых категорий.