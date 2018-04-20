Двукратный олимпийский чемпион Власов поедет на чемпионат Европы

Главный тренер сборной России Гоги Когуашвили сообщил, что олимпийский чемпион-2012 и 2016 Роман Власов примет участие в чемпионате Европы. Континентальное первенство пройдет в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

- Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов будет лидером нашей команды на чемпионате Европы, - цитирует "Р-Спорт" Когуашвили. - Он прекрасно себя чувствует в новой весовой категории, до 77 килограммов, и находится в хорошей форме, как и все наши борцы на данный момент. А в лучшей форме они должны быть на чемпионате Европы.

В состав команды также вошли Василий Топоев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Рамазан Абачараев (до 82 кг), Бекхан Оздоев (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).