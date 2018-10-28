Четвертое золото на ЧМ! Российские "классики" в шаге от рекорда страны

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов стал победителем чемпионата мира по борьбе в Будапаште. В финале в весовой категории до 130 кг Семенов одержал досрочную победу над американцем Адамом Джейкобом Куном – 9:0.

В активе россиян на ЧМ-2018 по греко-римской борьбе уже четыре золотых медали. Ранее чемпионами стали "классики" Сергей Емелин, Степан Марянян и Артем Сурков.

Российские борцы греко-римского стиля повторили результат по золотым медалям ЧМ-1998. Если сегодня будет завоевана еще одна золотая медаль – это будет повторение рекорда 1994 года.