Бронзовый призер Лондона-2012 Семенов намерен выступать до Игр в Токио

Российский борец греко-римского стиля Мингиян Семенов с оптимизмом смотрит на свои перспективы в третьем олимпийском цикле в карьере. Об этом бронзовый призер Олимпиады в Лондоне рассказал на чемпионате Европы в Нови-Сад, где завоевал бронзу. В малом финале россиянин со счетом 5-0 выиграл у венгра Эрика Торбы в весовой категории 59 кг.

– Я подошел к этому чемпионату Европы в великолепной форме, за что огромное спасибо тренерам, – приводит ТАСС слова Семенова. – Но допустил и тактические, и технические ошибки. И все-таки в целом я доволен результатом, хотя и настраивался бороться только за золото. Я настроен идти до Токио и с оптимизмом смотрю в будущее, уверен в себе на сто процентов.

Я надеюсь выступать на всех возможных соревнованиях, куда мне удастся пробиться, для меня борьба, как хорошая привычка. Как человек не может жить без хлеба, так и я не мыслю себя без борьбы.