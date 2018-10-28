Борец Сидаков получил квартиру за победу на чемпионате мира

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил ключи от квартиры российскому борцу Заурбеку Сидакову. Спортсмен, выступающий в категории до 74 кг, выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Будапеште. В финале он победил Автандила Кентчадзе из Грузии.

– Вручил ключи от квартиры Заурбеку Сидакову – нашему чемпиону мира по вольной борьбе, недавно вернувшемуся домой из Венгрии, – написал Битаров в своем Инстаграме. - Такие парни – пример для всей молодежи, гордость республики и страны. Еще раз поздравляю с золотой медалью. Пусть этот подарок послужит дополнительной мотивацией для покорения новых спортивных вершин.