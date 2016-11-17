22:28 | БОРЬБА — Греко-римская

Бароев передумал и решил оспорить в суде лишение серебра Олимпиады-2008

0
0
0

Олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борьбе Хасан Бароев принял решение оспорить в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его серебряной медали Олимпиады в Пекине. Сегодня стало известно, что после перепроверки допинг-проб в анализе спортсмена, выступавшего в категории до 120 кг, обнаружен туринабол. Ранее Бароев отметил, что не принмал ничего запрещенного, но в суд обращаться не будет.

- Я изменил свое решение, я буду бороться за себя и свою медаль и обращусь в суд, - цитирует ТАСС Бароева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3793726

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ