Бароев передумал и решил оспорить в суде лишение серебра Олимпиады-2008

Олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борьбе Хасан Бароев принял решение оспорить в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его серебряной медали Олимпиады в Пекине. Сегодня стало известно, что после перепроверки допинг-проб в анализе спортсмена, выступавшего в категории до 120 кг, обнаружен туринабол. Ранее Бароев отметил, что не принмал ничего запрещенного, но в суд обращаться не будет.

- Я изменил свое решение, я буду бороться за себя и свою медаль и обращусь в суд, - цитирует ТАСС Бароева.