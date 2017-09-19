Александр Карелин: "В 50-летний юбилей нет ощущения какой-то серьезной вехи"

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в интервью "СЭ" отметил, что не чувствует в свой 50-летний юбилей, что наступила какая-то серьезная веха в жизни. Также он порекомендовал своим товарищам не торопиться взрослеть.

– Какие чувства вызывает у вас фраза: "Мне скоро 50 лет"? И вызывает ли?

– Те, кто старше меня, говорят, что 50 лет – это единственный юбилей в жизни мужчины. Но у меня ощущения какой-то серьезной вехи нет вообще. Я не слишком люблю усложнять все эти истории, как-то по-особенному к своему возрасту относиться. И всем своим товарищам говорю: не торопитесь взрослеть. А то некоторые уже совсем в молодом возрасте становятся такими маститыми, угрюмыми, с расстановкой, с паузой…

– Вы как-то сказали, что не спешите оставлять спорт, поскольку депутатом Госдумы можно стать и в пятьдесят лет. А выиграть чемпионат страны в этом возрасте уже не сумеете. Как часто сейчас задумываетесь о том, что какие-то вещи в жизни становятся недоступны?

– Бывает такое. При этом я искренне убежден, что те или иные ограничения появляются не из-за возраста, а от того, что я меньше тренируюсь. Если бы продолжал тренироваться хотя бы в треть от тех усилий, которые прилагал, когда был в сборной, я бы просто не утратил прежних кондиций. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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