Александр Карелин: "Сейчас телефон - костыль для воображения, для памяти"

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в интервью "СЭ" признался, что очень редко пользуется компьютером. Также он отметил в свой 50-летний юбилей, что для современных спортсменом телефон является костылем для воображения и памяти.

– Наша знаменитая фристайлистка Лиза Кожевникова очень точно подметила: как только у нынешних спортсменов возникает проблема, пусть даже крошечная, они тут же хватаются за телефон и уходят в виртуальную реальность. И все это лишь потому, что не умеют справляться с проблемами самостоятельно.

– Один мой товарищ – человек с небесспорными, скажем так, суждениями, однажды услышал, как мы в какой-то компании заговорили про очки, и безапелляционно сказал, что очки – это костыли для глаз. Потому что, надевая очки, человек перестает тренировать глазные мышцы. Хоп, надел – и все, картинка устраивает. В моем понимании современный телефон, с его многочисленными функциями, это тот же костыль. Для воображения, для памяти. Раньше, чтобы сделать фотографию, нужно было потрудиться. Пленку зарядить, штатив поставить, сфотографировать, то есть приложить определенные усилия, включить голову. Вместо того чтобы общаться друг с другом, о чем-то друг другу рассказывать, чем-то делиться, сплошь и рядом можно услышать: "Посмотри мой фейсбук".

– Но вы ведь и сами наверняка пользуетесь компьютером?

– Очень редко. Хотя, будучи действующим спортсменом, я был, наверное, первым из команды, кто приобрел две книжки из серии "Компьютерная грамотность для "чайников". Одну из этих книг прочел от корки до корки. А потом так случилось, что я понял: мне не нужны электронные устройства для того, чтобы поговорить с человеком. Я до сих пор какие-то понравившиеся мне цитаты выписываю карандашом в записную книжку. И книжки с собой беру в поездки тоже бумажные, хотя то и дело слышу: "Возьми планшет, в него одних только книжек пять тысяч входит". (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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