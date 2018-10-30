Александр Карелин: "ЧМ по борьбе показал, что смена поколений в сборной России завершена"

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин подчеркнул: триумфальный для российской сборной чемпионат мира по спортивной борьбе показал, что национальная команда проделала хорошую работу над ошибками. По его словам, процесс смены поколений наконец завершен.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете объединенного чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который проходил в Будапеште. Российские спортсмены выиграли 13 наград – 10 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые.

- Еще не восстановился после травмы наш двукратный победитель Олимпийских игр Роман Власов, а сегодня в его весе конкуренция обострилась, - цитирует "РИА Новости" Карелина. - Вольники в прошлом году остались без единой медали. В этот раз - работа над ошибками, изменения в тренерском штабе, но самое главное - это смена поколений, которая завершена.

Были и валокординовые схватки и безапелляционные победы. В тяжелом весе горжусь, потому что Сергей Семенов восстановился после травмы и в финале блестяще выиграл у представителя США. Внятная планомерная работа, в том числе президента федерации борьбы, позволили подтянуться. Надеюсь, что на следующий год, когда будет отбор на Олимпийские игры, команда будет в таком же мощном составе.