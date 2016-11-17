Александр Карелин: "Бароеву нужно обращаться в суд"

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин считает, что олимпийский чемпион 2004 года в том же виде Хасан Бароев обязан обратиться в суд в связи с решением Международного олимпийского комитета лишить его серебряной медали Игр в Пекине. Бароев лишен награды за употребление запрещенного стероида туринабола.

- Нельзя соглашаться с этим и принимать - на нас начинают лить уже все подряд, - цитирует ТАСС Карелина. - Я считаю, Хасану нужно воспользоваться возможностью защиты - не тот случай, когда нужно манерничать. Нужно приглашать сильных адвокатов, специализирующихся на таких делах, и защищать правдивость своей серебряной медали. И хочу отметить, что пробы были вскрыты без присутствия Бароева или хотя бы его представителя.

Нужно защищаться, пусть сторона обвинения предоставляет аргументы, пусть расскажет, где и какие пробы скрывали, почему столько времени молчали. Ведь на тот период вопросов не было, а сейчас что - по вновь открывшимся обстоятельствам появились? Мне понятно, почему такие вещи происходят - тенденциозная и грязная компания.