Александр Чехиркин: "Одна допущенная в финале ошибка стоила золота ЧМ"

Россиянин Александр Чехиркин отметил, что он допустил неточность в финальной схватке чемпионата мира по греко-римской борьбе в Париже. В финале он уступил сербу Виктору Немешу со счетом 1-4.

- Расстроен, что в финале не получилось выиграть, - цитирует "Р-Спорт" Чехиркина. - Первый период вроде провел нормально, но допустил ошибку, которая потом и сказалась. Отдал два балла, которые и стали решающими.

Серебро - хороший результат, но я огорчен, что не удалось сделать последний шаг к золоту. Ведь всегда хочется большего. Я первый раз встречался с этим соперником, и не все знал, что от него можно ожидать.