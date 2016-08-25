Виктор Лебедев не планирует завершать карьеру

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев не собирается завершать карьеру, несмотря на неудачное выступление на Олимпиаде-2016. Об этом сообщил тренер российского борца Владимир Модосян, отметив, что его подопечный планирует сменить весовую категорию на более тяжелую.

Напомним, что Лебедев стал чемпионом России при неоднозначном судействе и в результате отказался от поездки в Рио-де-Жанейро. Однако он все-таки поехал на Игры, где проиграл во втором круге в весе до 57 кг.

– Лебедев не намерен завершать спортивную карьеру после Игр и будет продолжать бороться, – приводит "Р-Спорт" слова Модосяна. – Но он вряд ли останется в прежней весовой категории – будет переходить в более тяжелый вес. Сейчас ему необходимо отдохнуть, а решение о первом старте после паузы мы примем после того как он выйдет из сильного стрессового состояния.