Виктор Лебедев не планирует завершать карьеру

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев не собирается завершать карьеру, несмотря на неудачное выступление на Олимпиаде-2016. Об этом сообщил тренер российского борца Владимир Модосян, отметив, что его подопечный планирует сменить весовую категорию на более тяжелую.
Напомним, что Лебедев стал чемпионом России при неоднозначном судействе и в результате отказался от поездки в Рио-де-Жанейро. Однако он все-таки поехал на Игры, где проиграл во втором круге в весе до 57 кг.
– Лебедев не намерен завершать спортивную карьеру после Игр и будет продолжать бороться, – приводит "Р-Спорт" слова Модосяна. – Но он вряд ли останется в прежней весовой категории – будет переходить в более тяжелый вес. Сейчас ему необходимо отдохнуть, а решение о первом старте после паузы мы примем после того как он выйдет из сильного стрессового состояния.
Стресс вызван и судами, и соревнованиями. Как будто против него было все. Именно против него все свалилось в один момент: он гоняет вес, а тут и допинг-пробы берут, и суды проходят. Мало кто мог выдержать такое давление. Виктор сумел сбросить около десятка килограммов, а потом еще и первую схватку выиграть у сильного соперника (чемпиона Азии Сандипа Томара из Индии). Надеялись, что он победит и во второй, но, видимо, есть предел возможностей человека.