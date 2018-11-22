Умер двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев

Скончался советский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Сослан Андиев. Как сообщает ТАСС, он умер в Москве. Бывший спортсмен проходил курс лечения в одной из больниц. Ему было 66 лет.

Андиев завоевал олимпийское золото в 1976 и 1980 годах. Также он четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный тренер РСФСР.

Также он был кавалером двух орденов дружбы народов и Трудового красного знамени, работал министром спорта Северной Осетии, был депутатом трех созывов парламента.