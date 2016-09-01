Тренер Тражуковой считает извинения Мамиашвили мужским поступком

Личный тренер россиянки Инны Тражуковой Юрий Голубовский считает, что извинения президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили перед спортсменкой - мужской поступок. Тражукова 19 августа заявила, что после поражения накануне в схватке за бронзу Игр-2016 глава ФСБР публично унизил ее при свидетелях, ударил два раза по лицу, и сообщила о намерении подать заявление в прокуратуру. Позже он обвинил Тражукову в предательстве.

- Я считаю мужским поступком признать какие-то свои действия, которые имели место быть, - цитирует "Р-Спорт" Голубовского. - Извинения Инной приняты. Мы восприняли заявление Мамиашвили как решение, которое необходимо было принять президенту федерации. Как человеку, который собрался и принес свои извинения.

Если нам с Инной поступит приглашение на заседание исполкома Федерации спортивной борьбы России, то мы придем.