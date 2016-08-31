Тренер ЦСКА уверен, что Кудухов не мог принимать допинг

Главный тренер ЦСКА по борьбе, тренер сборной России по вольной борьбе Анатолий Маргиев выразил уверенность в том, что серебряный призер Олимпиады в Лондоне Бесик Кудухов не мог принимать запрещенные препараты. Газета Indian Express вчера сообщила, что индиец Йогешвар Дутт получит серебряную медаль Олимпиады-2012 после того, как допинг-проба Кудухова, погибшего в автокатастрофе, дала положительный результат после перепроверки.

– Применение допинга в борьбе не распространено, и никто этим в сборной России и ЦСКА не занимался, – цитирует "Р-Спорт" Маргиева. – Потому что у нас существует тесный контакт с врачами, и спортсмен сам по себе ничего сделать не может. И я очень сомневаюсь, что это было возможно. Бесик тренировался в ЦСКА с 18 лет, примерно с 2004 года и до гибели. У нас таких препаратов просто не могло быть, я не верю в то, что Бесик принимал какие-то запрещенные вещества. Тем более с его высоким уровнем технического мастерства.

Прошло ведь уже столько лет, и сколько еще могут вскрывать старые пробы? Надо перейти к тому, чтобы спортсмен отборолся, его проверили на допинг, дали заключение и больше к этому вопросу не возвращались. Как можно перепроверять пробы спустя десять лет и начинать что-то крутить?

Ведь если (победитель Олимпиады-2016 армейский борец) Сослан Рамонов сильнее всех в техническом плане, вышел и уверенно у всех выиграл в Рио-де-Жанейро, то зачем ему применять допинг?