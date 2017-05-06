Тедеев разочарован, что о российских борцах вспоминают лишь раз в четыре года во время Игр

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев разочарован отсутствием внимания к успехам российской команды на чемпионате Европы по борьбе в сербском Нови-Сад. Он подчеркнул, что патриотизм и спортивная идеология начинаются именно с популяризации видов, которые являются славой российского спорта.

Золотые награды чемпионата Европы завоевали Ильяс Бекбулатов (65 кг) и Даурен Куруглиев (86 кг), серебро на счету Ахмеда Чакаева (61 кг) и Анзора Болтукаева (97 кг), бронза у Заура Угуева (57 кг), Исраила Касумова (70 кг) и Ахмеда Гаджимагомедова (74 кг). Российская сборная по вольной борьбе заняла первое общекомандное место на турнире.

– Я не понимаю, как происходит такое, что о нас, о российских борцах, вспоминают лишь раз в четыре года, когда мы на Олимпиадах золото приносим, лишь тогда мы национальными героями становимся, – приводит ТАСС слова Тедеева. – Почему чемпионат Европы не транслируется по телевидению, почему его толком даже в Интернете посмотреть не могут? Неужели наш вид спорта недостоин популяризации, или мы всех так избаловали своими победами.

Идеология и патриотизм начинаются именно с этого, а похвастаться вниманием к выступлениям наших ребят мы не можем. Может потом кто-то и найдет в Интернете схватки наших борцов, но я скажу так, дорога ложка к обеду.