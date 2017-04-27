Таймазов подал апелляцию в CAS

Бывший борец вольного стиля, а ныне депутат Госдумы Артур Таймазов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение МОК о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2008 года, информирует пресс-служба CAS.

Таймазов, выступавший за сборную Узбекистана, был лишен награды 31 марта – после того, как в его допинг-пробе был найден запрещенный стероид туринабол. В итоге после пересмотра результататов чемпионом Олимпиады стал россиянин Бахтияр Ахмедов.

Таймазов также является победителем Игр 2004 и 2012 годов и двукратным чемпионом мира.