Стали известны предварительные результаты расследования убийства борца Власко

Следственный комитет Республики Бурятии огласил предварительные результаты расследования убийства двукратного чемпиона Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрия Власко. Отмечается, что убийство стало следствием конфликта. Власко в результате нанесли удар ножом в надключичную область, а также ударили металлическим прутом и камнем по голове.

- Поводом, который привел к преступлению, послужил конфликт, который произошел в одном из ночных заведений села между молодым человеком, приехавшим на Байкал вместе с Власко и другими спортсменами, - говорится в сообщегнии на официальном сайте Следственного комитета. - Он начал приставать к девушке, сожитель которой находился неподалеку и вместе с приятелями вывел наглеца наружу, где избил.

Пострадавший позвал на помощь Власко и других борцов, которые к этому моменту уже спали, но по просьбе избитого молодого человека пошли с ним, чтобы выяснить причины конфликта. На берегу Байкала они встретили компанию, в которой находился вышеуказанный сожитель девушки.

Власко начал с ним беседовать, но в этот момент на него напали двое молодых людей, один из которых нанес спортсмену удар ножом в надключичную область, а второй – удар металлическим прутом по голове. Затем первый из нападавших взял из воды камень и нанес им удар по голове потерпевшего. В результате их действий Власко скончался.