Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы

Определен состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы, который состоится со 2 по 7 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы. В команду вошли Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Ахмед Чакаев (до 61 кг), Ильяс Бекбулатов (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Ахмед Гаджимагомедов (до 74 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Анзор Болтукаев (до 97 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг).