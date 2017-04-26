СК проверяет обстоятельства драки, из-за которой борец Богомоев попал в реанимацию

Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства драки в поселке Усть-Ордынский, во время которой были тяжело травмированы борец вольного стиля Александр Богомоев и тренер Баир Ильин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.

27-летний Богомоев трижды выигрывал чемпионат России, также он становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку.

– По данному факту начата доследственная проверка, – подчеркнули в пресс-службе. – Как только состояние пострадавших будет позволять, следователь возьмет с них показание.

Представитель Минздрава Иркутской области пояснил, что сейчас оба спортсмена пришли в сознание, но все еще находятся в реанимации.

– Ильин, переживший состояние клинической смерти, как только его состояние стало стабильным был перевезен в Иркутскую областную клиническую больницу, – отмечают в Минздраве. – В областной центр он был доставлен вчера медициной катастроф. Состояние Богомоева менее тяжелое, но он все еще в реанимации после операции на селезенке. Сейчас также решается вопрос о его транспортировке в Иркутск.