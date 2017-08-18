Садулаев возглавит сборную России на ЧМ

Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев отметил, что олимпийский чемпион 2016 года и двукратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев возглавит национальную команду на предстоящем мировом первенстве во Франции. Турнир пройдет в Париже с 21 по 26 августа.

– В состав сборной России на чемпионат мира включены все чемпионы страны нынешнего года, – цитирует "Р-Спорт" Тедеева. – Это Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг).