Путин поздравил Сидакова с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил российского бойца Заурбека Сидакова с победой на чемпионате мира в Будапеште. Сидаков завоевал золото в весовой категории до 74 кг.

"Вы достойно представили нашу страну на чемпионате мира в Будапеште, показали высочайший класс мастерства, сработали, как говорится, на результат. В финальном поединке одолели сильного и опытного соперника.

Ваша победа продолжила и приумножила крепкие традиции отечественной школы вольной борьбы, порадовала всех российских болельщиков", - говорится в поздравлении Путина на официальном сайте Кремля.