19:57 | Борьба — Вольная

Путин поздравил Сидакова с победой на ЧМ

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Президент России Владимир Путин поздравил российского бойца Заурбека Сидакова с победой на чемпионате мира в Будапеште. Сидаков завоевал золото в весовой категории до 74 кг.

"Вы достойно представили нашу страну на чемпионате мира в Будапеште, показали высочайший класс мастерства, сработали, как говорится, на результат. В финальном поединке одолели сильного и опытного соперника.

Ваша победа продолжила и приумножила крепкие традиции отечественной школы вольной борьбы, порадовала всех российских болельщиков", - говорится в поздравлении Путина на официальном сайте Кремля.

Дополнительная информация

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/58873

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