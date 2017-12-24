Призер чемпионата мира рассказала о сексуальных домогательствах

Борец Алине да Силва Феррейра рассказала, как в детстве стала жертвой сексуальных домогательств. По словам бразильянки, в современном обществе этой теме уделяется недостаточно много времени.

- Мы живем в среде, которая не обеспечивает безопасность, - цитирует Globo Esporte Феррейру. - Общество не готово говорить об этом и защищать наших девочек, девушек, женщин. Многие замалчивают свои истории.

Самое ужасное воспоминание, как один мальчик пытался привлечь внимание другого, играя с моим телом. Об этом очень сложно говорить.