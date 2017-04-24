Попавший в больницу из-за драки борец Богомоев пришел в себя

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подчеркнул, что Александр Богомоев, попавший в больницу, уже пришел в себя. Ранее сообщалось, что в драке спортсмен получил удар, в результате которого у него была разорвана селезенка.

- Там налетела толпа, была поножовщина, все получилось на ровном месте, - приводит ТАСС слова Тедеева. - Как я слышал, Саша уже пришел в себя, кризис миновал. Желаю, чтобы он выкарабкался из этой ситуации.

27-летний спортсмен, выступающий за Бурятию и Иркутскую область, является трехкратным чемпионом России.