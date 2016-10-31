14:05 | БОРЬБА — Вольная

Пономарев получит шанс выступить на чемпионате мира

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Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев отметил, что чемпион страны по вольной борьбе Егор Пономарев получит шанс выступить на чемпионате мира. Об условиях предоставления шанса он сказал лично Пономареву, который проиграл на международном турнире в Польше.

– Я дам тебе второй шанс – прикидку с Александром Богомоевым во время сборов в Сочи, – цитирует ТАСС Тедеева. Если победишь – поедешь на чемпионат мира в Будапешт, если проиграешь – останешься дома. Нам нужно золото, ни серебро, ни бронза нас не интересуют.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3747607

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