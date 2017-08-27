Олимпийского чемпиона Садулаева обокрали в Париже после окончания ЧМ

Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев сообщил, что олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 86 кг Абдулрашид Садулаев, выступавший на чемпионате мира в Париже, после окончания соревнований стал жертвой грабителей. У спортсмена украли сумку с деньгами и документами из отеля, в котором жила российская команда.

- У Абдулрашида украли и паспорт, - цитирует ТАСС Тедеева. - Утром, когда завтракали и готовились ехать в аэропорт, на видео все видно, грабители арабской внешности. Я остался с ним, сейчас едем в консульство. Пока не знаем, насколько тут придется остаться, на возмещение расходов даже не надеемся. В субботу Абдулрашид уступил Кайлу Снайдеру в борьбе за золото... Беда не приходит одна.