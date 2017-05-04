20:57 | БОРЬБА — Вольная

Михаил Мамиашвили: "Бекбулатов заявил о себе на весь мир"

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Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) и президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил закономерность победы россиянина Ильяса Бекбулатова на чемпионате Европы. Борец вольного стиля одолел всех своих досрочно с общим счетом 42:0.

– 42:0 – эти цифры говорят обо всем сами за себя, – цитирует пресс-служба ФСБР Мамиашвили. – Это не просто победа на чемпионате Европы, это серьезная заявка о себе на весь мир. Ему хватает и настроя, и качества, что дает ему колоссальное превосходство. На самом деле, Ильяс через многое прошел, и сегодняшняя его победа более чем закономерна.

Дополнительная информация

http://wrestrus.ru/news/Novosti_turnirov/chempionat_evropi_2017/42_0_v_chest_otca_pervij_titul_il_jasa_bekbulatova

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vernon s

Одолел всех своих?

21:22