Михаил Мамиашвили: "Бекбулатов заявил о себе на весь мир"

Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) и президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил закономерность победы россиянина Ильяса Бекбулатова на чемпионате Европы. Борец вольного стиля одолел всех своих досрочно с общим счетом 42:0.

– 42:0 – эти цифры говорят обо всем сами за себя, – цитирует пресс-служба ФСБР Мамиашвили. – Это не просто победа на чемпионате Европы, это серьезная заявка о себе на весь мир. Ему хватает и настроя, и качества, что дает ему колоссальное превосходство. На самом деле, Ильяс через многое прошел, и сегодняшняя его победа более чем закономерна.