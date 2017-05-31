Махов приостановил карьеру и вернется на ковер в 2018 году

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 года и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов принял решение не выступать на чемпионатах России до 2018 года. Спортсмен сделал паузу на один сезон в своей карьере.

"После Олимпийских игр-2016 Махов взял паузу, в которую серьезно задумался о том, стоит ли продолжать выступать или закончить карьеру. После длительного перерыва он для себя решил сделать еще один заход на олимпийский цикл. Билял уже приступил к тренировкам и поддерживает форму, но выступать на чемпионатах России ни в вольной борьбе, ни в греко-римской он в этом году не планирует. Сейчас у него в планах залечить все травмы и вернуться на ковер в 2018 году", – говорится в сообщении.