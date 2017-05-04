Ильяс Бекбулатов: "После Игр-2020 я оставлю борьбу"

Борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов, выигравший чемпионат Европы, отметил, что ему не удавалось ранее выигрывать континентальные соревнования из-за нехватки опыта. Его дебют на чемпионате Европы состоялся в 2013 году, когда он в Тбилиси получил бронзовую награду. Выиграв в 2015 году на чемпионате России, он принял участие в Евроиграх, где не смог победить олимпийского чемпиона Торгула Асгарова, и также остался с бронзой.

– В 2013 году я был еще молодой, не имел опыта, не так подошел может быть... – цитирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России Бекбулатова. – Я тогда устал, функционалка подвела. А в 2015 году в день борьбы внутри меня было пусто. Тогда немного времени прошло после чемпионата России, я не смог должным образом восстановаиться, и, что называется, не было прухи. Готов я тогда был неплохо, мог выигрывать, но... Сегодня же никаких проблем не было – это и видно по моей борьбе.

Я уже который год знаю, что на нас троих настраиваются по-особенному. Весь прошлый цикл мы все друг друга перепобеждали, между нами была сильная конкуренция. Выступая внутри страны, я не испытываю никакой сложности от того, что под меня готовятся. Да и не только внутри страны. Взять сегодняшний финал – мой соперник встал так, чтобы руку не давать, я ведь обычно с левой стороны захожу. Но я умею и люблю подстраиваться под соперника, под схватку, во время поединка. Никаких же проблем не возникло – наоборот, тем, что он под меня готовился, он мне только облегчил задачу. Сегодня, когда Сос и Мага ушли в категорию выше, я могу сказать, что прощаемся мы ненадолго. Когда изменят веса и назовут какие категории станут олимпийскими, я сразу перейду в олимпийский вес. Не хочу бороться в весе, который не будет представлен на Олимпиаде. Так что все те, с кем я боролся, мы еще встретимся. Не думаю, что весовые категории до 65 и 70 кг сильно отличаются друг от друга.

Скорее всего, по завершении этого олимпийского цикла, после Токио-2020, я борьбу оставлю. Мне уже будет 30 лет...