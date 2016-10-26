Хаджимурат Гацалов: "Решение о продолжении карьеры приму после чемпионата России"

Олимпийский чемпион Игр-2004 Хаджимурат Гацалов намерен выступить на чемпионате России, после чего примет решение относительно завершения карьеры. На майском отборочном к Олимпиаде-2016 чемпионате России в Якутске Гацалов проиграл в финале борцу Анзору Болтукаеву (весовая категория до 97 кг). В этом весе Россия осталась на Играх в Рио-де-Жанейро без медали.

– После того как я не отобрался на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, многих, особенно моих болельщиков, интересовало – что я буду делать дальше, – цитирует ТАСС Гацалова. – Если бы вы спросили меня об этом после Олимпиады, я бы не ответил однозначно, но сейчас картина более-менее прояснилась. Думаю, я пропущу январский турнир имени Ивана Ярыгина и буду готовиться к чемпионату России. Там объективно оценю свою форму, свою конкурентоспособность и решу, буду ли бороться дальше.

Я не смог выступить на Играх-2016, но это спорт. Мне было тяжело, но факт проигрыша надо принимать с достоинством. Да, я хотел выступить на Играх, да, многие за меня болели и тоже на это надеялись, но сейчас я уже отошел от случившегося, и меня это не сломало, иначе я не продолжал бы тренироваться. У меня есть иммунитет, спортивная закалка – я умею встать, собраться с силами и идти вперед.