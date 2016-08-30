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Хаджимурат Гацалов: "Лишение медали Игр Бесика Кудухова - осквернение памяти великого человека"

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11 августа 2012 года. Лондон. Бесик КУДУХОВ после финала Игр-2012.Бесик Кудухов, которого хотят лишить серебра Лондона-2012

Олимпийский чемпион Афин по вольной борьбе, пятикратный чемпион мира Хаджимурат Гацалов заявил, что возможное решение о лишении серебряной медали Олимпиады-2012 российского борца вольного стиля Бесика Кудухова, подозреваемого в применении допинга, является бесчеловечным и оскверняет память великого человека. Спортсмен, являвшийся четырехкратным чемпионом мира, также ставший бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года под Армавиром в возрасте 27 лет.

– Я считаю, что нужно было оставить медаль Бесику, – цитирует "Р-Спорт" Гацалова. – Нельзя было так поступать по отношению к Бесику, который так много сделал для страны. Тем более, что человека уже нет в живых, это бесчеловечно. Я все понимаю, но есть моменты, в которые нужно поступать как человек. И, конечно, это неправильно – так осквернять память такого заслуженного человека. Его имя находится в Зале славы борьбы в международной федерации (Объединенном мире борьбы). Поэтому так поступать было нельзя.

Будем бороться, чтобы Бесику оставили завоеванную медаль.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20160830/1055337765.html

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