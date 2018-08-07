Гоги Когуашвили: "Эксперименты закончились, до Олимпиады – рукой подать"

Главный тренер сборной России Гоги Когуашвили рассказал о своих ожиданиях от чемпионата страны и принципах формирования команды на чемпионат мира. Несколько дней назад волейбольный центр в подмосковном Одинцово принимал чемпионат России по вольной борьбе, теперь настала очередь борцов греко-римского стиля.

– Ожидаю хорошего чемпионата России, – сказал Когуашвили. – Жду, что в каждом весе будет здоровая конкуренция. Ребята, которые победят, будут представлять страну на чемпионате мира.

– В турнире примут участие такие звезды как Давит Чакветадзе и Сергей Семенов. Чего от них ждете персонально?

– Я не разделяю борцов на звезд и не звезд. Чемпионами станут сильнейшие, все проводят тренировочные сборы, проводят в упорной работе очень много времени. Мне бы не хотелось заранее называть лучших или оглашать состав на чемпионат мира. Чемпионат России – это большой старт, на котором многое решается. Никто не попадет в состав из тех, кто не прошел через все тренировки. Плюс до чемпионата мира будет отборочный турнир, где поучаствуют все чемпионы России и четыре чемпиона Европы, которых мы освободили, это Сергей Емелин, Артем Сурков, Адам Курак и Роман Власов. Все будут готовиться в равных условиях.

– Вы освободили их, чтобы они лучше подготовились к чемпионату мира?

– Да, естественно. Но после чемпионата России будет еще турнир в Сербии, который также сыграет важную роль в определении состава на чемпионат мира. По нему мы сможем определить готовность всех наших ребят. Мы будем учитывать все плюсы и минусы и будем видеть полную картину, кто в каком состоянии.

– Будут ли изменения в составе с точки зрения весовых категорий или все будут выступать в привычном весе?

– Нет, все будут бороться в своих весах. До Олимпиады остается очень мало времени: два года, рукой подать. Эксперименты закончились, все должны доказывать свое превосходство в своих весовых категориях.

Расписание турнира на сайте Team Russia.