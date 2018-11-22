Федерация спортивной борьбы России выразила соболезнования в связи со смертью Андиева

Федерация спортивной борьбы России выразила соболезнования в связи с кончиной двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева.

- На 67-м году жизни ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев, - говорится в сообщении. - Сослан Андиев - первый в истории Осетии олимпийский чемпион. Четырежды становился чемпионом мира, трижды становился чемпионом Европы. Руководство ФСБР, тренеры, спортсмены, сотрудники отделов выражают глубокие соболезнования родным, близким и всей борцовской общественности в связи с большой утратой... Глубоко скорбим вместе с вами.

Ранее стало известно, что Сослан Андиев умер в одной из больнице Москвы, где он находился на лечении.