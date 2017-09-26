Дзамболат Тедеев: "Нужно избавляться от спортсменов, которые не могут себя вести на ковре подобающим образом"

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев считает, что зачинщиков и участников массовой драки на турнире по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова нужно дисквалифицировать. Он также добавил, что таким спортсменкам нечего делать в борцовской семье.

Напомним, что одна из схваток турнира была прервана дракой, в которой поучаствовали тренеры бойцов, сами спортсмены, а также зрители.



– Моя позиция по этому вопросу всегда была однозначна – от спортсменов, которые не могут себя вести на ковре подобающим образом, надо избавляться путем дисквалификации, – приводит ТАСС слова Тедеева. - Такие пусть перепрофилируются и идут бороться в бои без правил – в борцовской семье им делать нечего. Они не просто нас позорят, они еще и межнациональную рознь разжигают. Произошедшее снова показало – когда у борцов все хорошо, они никому не нужны, а когда такие вещи происходят, мы во всех СМИ.

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