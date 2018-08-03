Дзамболат Тедеев: "Чемпионат России по вольной борьбе – важный этап отбора на ЧМ"

С 3 по 5 августа в подмосковном Одинцове пройдет чемпионат России по вольной борьбе. Турнир состоится на арене волейбольного центра Московской области. Турнир соберет почти всех сильнейших вольников страны.

– Это важный этап отбора на чемпионат мира, – сказал главный тренер национальной команды Дзамболат Тедеев порталу Team Russia. – Победители и призеры отберутся в состав сборной. После этого мы будем проверять их на международных стартах, и по итогам этого формировать команду на ЧМ-2018. У нас в каждом весе представлены достойные спортсмены, на что они способны, можно будет говорить по итогам турнира – ведь каждый к нему готовился в своем регионе. Ближайшие дни покажут, кто в какой форме подошел, посмотрим. Могу сказать, что во всех весовых категориях при жеребьевке мы развели первых и вторых номеров по разным половинам сетки. Чтобы те, кто стабильнее всего борется, не могли встретиться раньше финалов. У нас сейчас очень много достойных спортсменов – чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр.

Подробнее о составе участников и расписание турниру на сайте Team Russia.