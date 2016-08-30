Дмитрий Свищев: "Лишение Кудухова медали – это аморально"

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал лишение погибшего Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне безумием.

– Поднимать такой вопрос, когда спортсмена уже нет в живых, неэтично и бесчеловечно. Хотя бы в память о борце, выступавшем на Олимпиаде и выигравшем награду, не стоило этого делать. Нельзя отбирать медаль у человека, который не может за себя постоять. Может, он подал бы в суд, если бы был жив. Это аморально и противозаконно. Обсуждать это сегодня – безумие. (Любовь КОНЯЕВА)

Бесик Кудухов, которого хотят лишить серебра Лондона-2012