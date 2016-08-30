Депутат Госдумы назвал "плевком" решение отобрать медаль у Кудухова

Депутат Госдумы России Зураб Макиев назвал "плевком" решение о лишении погибшего борца Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Кудухов, четырехкратный чемпион мира, также ставший бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года под Армавиром в возрасте 27 лет.

"Разве может быть что-нибудь подлее этого? Ладно, когда лишают медалей живых – те хоть могут оспорить такое решение, жаловаться, восстановить свое честное имя! Но когда начинают воевать с мертвыми, это переходит все границы. Бесик Кудухов не просто выдающийся борец. Для Осетии он стал символом настоящего человека. И я считаю, что такое решение антидопингового комитета – плевок во всех нас. А для страны должно стать делом чести не допустить этого позора", – написал Макиев.

Бесик Кудухов, которого хотят лишить серебра Лондона-2012