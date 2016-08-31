14:48 | БОРЬБА — Вольная

Борец Дутт готов отказаться от серебра Кудухова

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Индийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт готов оставить себе бронзу Олимпийских игр в Лондоне. Ранее стало известно, что россиянина Бесика Кудухова, завоевавшего серебро на Играх 2012 года, могут лишить этой награды из-за положительного допинг-теста и отдать ее Дутту. Напомним, что Кудухов погиб в автокатастрофе под Армавиром 29 декабря 2013 года.

- Бесик Кудухов - великий борец. Я уважаю его как спортсмена, - написал Дутт в твиттере. - Настоящая трагедия, что его допинг-тест оказался положительным уже после его смерти.  Если это возможно, надо позволить оставить ему эту медаль. Это сохранит честь его семьи. Человечность для меня имеет первостепенное значение.

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