Богомоев возобновил карьеру после нападения и разрыва селезенки

Российский борец Александр Богомоев возобновил карьеру после тяжелого ранения, полученного в драке в апреле. В субботу он выиграл турнир "Шахтерская слава" в Кемерово.

23 апреля он попал в реанимацию с разрывом селезенки, полученном в результате драки в поселке Усть-Ордынский Иркутской области. Он получил удар железной трубой в область живота, а его тренер Баир Ильин - четыре ножевых ранения - и пережил клиническую смерть.

На участника драки депутата Эхирит-Булагатского района в Иркутской области Антона Асалханова заведено уголовное дело.

- Саша вернулся, поздравляю, - цитирует ТАСС президента ФСБР Михаила Мамиашвили. - Рассчитываю, что он приступит к тренировкам со сборной, верю в него. Сейчас самое главное, чтобы не подводило здоровье.