Билял Махов выступит на мемориале Нусуева в Москве

Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2012 Билял Махов примет участие в мемориале Шевалье Нусуева в Москве, сообщает "Р-Спорт", со ссылкой на тренера команды ЦСКА Анатолия Маргиева. Этот турнир станет первым для Махова после Олимпиады в Рио. В Бразилии Махов выбыл уже после первого боя.

- В ближайшее время в ЦСКА состоится турнир памяти Шевалье Нусуева, - цитирует "Р-Спорт" Маргиева. - Планируется, что он пройдет с 25 по 27 октября. В нем выступят олимпийские чемпионы Сослан Рамонов и Джамал Отарсултанов, а также Билял Махов, который уже начал тренироваться и набирает форму. Будет бороться и серебряный призер чемпионата мира 2017 года Хетаг Цаболов, и многие другие наши известные спортсмены. Для борцов сборной России двери у нас всегда открыты.

Мы ждем в гости борцов из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Армении, Словакии и ряда других стран. Участников будет не так много, но турнир будет очень качественным по составу.